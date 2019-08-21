تطبيق بطاقة الحج الذكية موسم الحج المقبل.. تعرّف على مزاياها وقيمتها- فيديو

كشف وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن، أن وزارته ستبدأ في تطبيق مشروع “بطاقة الحج الذكية”، في موسم الحج المقبل، موضحاً أن البطاقة ستطبع في بلد الحاج وأنه سيلبسها أثناء دخوله أراضي المملكة بحيث تغنيه عن تقديم جواز سفره.

وتتميز بطاقة الحج الذكية بتخزين معلومات الحاج الشخصية والطبية والسكنية، كما يمكن من خلالها تقديم خدمات عن إرشاد التائهين.

كما أن “البطاقة الذكية”، ستغني الحاج عن حمل جواز سفره، ويستطيع من خلالها سحب الأموال، ويدخل بها المخيم.

فيما ذكرت مصادر أن قيمة البطاقة الذكية، التي سيتم إطلاقها ضمن مشروع الحج الذكي تزيد على 100 دولار للبطاقة الواحدة.