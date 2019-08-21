وزارة الإعلام تفسر 8 مصطلحات في لوائح نظام المطبوعات والنشر

فسرت وزارة الإعلام، اليوم الأربعاء، ثمانية مصطلحات وردت في نص المادة الأولى من أحكام نظام المطبوعات والنشر وأحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع، التي تتضمّن لوائح وأنظمة قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في المخالفات.

وقالت الوزارة في «إنفوجراف» اطلعت عليه «عاجل»، إنّ «النظام» يُقصد به نظام المطبوعات والنشر ونظام الإعلام المرئي والمسموع، و«الوزارة» هي وزارة الإعلام، و«الوزير» هو وزير الإعلام.

كما يُقصد بـ«اللائحة» - وفق نص المادة – اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر واللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع، و«الدعوى» هي الشكوى المرفوعة إلى اللجنة من أي شخص له صفة ومصلحة مباشرة أو المحالة إليها من الوزير، و«اللجنة» هي اللجان الابتدائية لنظر مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر وأحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع.

و«اللجنة الاستئنافية» هي التي تنظر مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر ومخالفات أحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع، و«الأمانة» يُقصد بها الأمانة العامة للجنتين التي تتولى أعمال اللجان الإدارية والفنية.

وأشارت الوزارة إلى أنّ هذا التفسير للمصطلحات قائمٌ ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك.