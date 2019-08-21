رسميًا.. 148 ألف حاج متبقّون في المدينة.. و«الباكستانيون» أولًا

كشفت الإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج، التي تُصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة، أنّ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا المدينة، بعد أدائهم مناسك الحج حتى مساء أمس الثلاثاء، بلغ 257 ألفًا و401 حاج.

وبيَّنت الإحصائية، حسب وكالة الأنباء السعودية، أنَّ 108 آلاف و500 حاج غادروا المدينة المنورة في طريقهم إلى بلدانهم خلال الأيام الماضية، عبر المنافذ الجوية والبرية. في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس، 148 ألفًا و885 حاجًا.

وأبرزت الإحصائية نسبة الحجاج من حيث جنسياتهم؛ حيث تبيّن أن الحجاج الأكثر تواجدًا بالمدينة المنورة- أمس- هم من الجنسية الباكستانية.

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وفيما يتواصل قدوم ضيوف الرحمن من مكة المكرمة بعد أدائهم مناسك الحج، تكثّف الجهات الحكومية بالمدينة المنورة نشاطها؛ لمتابعة انسيابية مغادرة الحجاج والزائرين إلى بلدانهم، عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي والمنافذ البرية، وسط إجراءات تنظيمية ميسّرة.

وأعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، أمس الثلاثاء، تكثيف جهودها لموسم ما بعد الحج، الذي تستقبل فيه نحو مليون زائر؛ حيث تعمل على تغطية أعمال الرقابة الصحية على مدار الساعة لجميع المنشآت الغذائية، التي تقدم خدمات للحجاج، وتشمل مطابخ الإعاشة، والمطاعم، والفنادق، ومحلات الوجبات السريعة، واللحوم، والمراكز التجارية.

وقال وكيل أمانة المنطقة للخدمات رمضان بن محمد الزهراني، إنَّ وزارة الشؤون البلدية والقروية دعَّمت الأمانة بـ62 مراقبًا صحيًّا من أمانتي منطقتي الرياض والقصيم؛ حيث انضم المراقبون إلى زملائهم في فرق العمل الميدانية بالبلديات الفرعية في المنطقة المركزية، والمناطق المحيطة بالمسجد النبوي الشريف التي تشهد كثافة بشرية عالية، وزيادة في الطلب على الوجبات الغذائية من المطاعم، ومحال الوجبات السريعة، ومنتجات الإعاشة.