«الخدمة المدنية» توضح شرط إضافة «المؤهل الثاني» في الوظائف

أوضحت وزارة الخدمة المدنية، أن توثيق المؤهل الأول للتعيين في الوظائف، شرطُ لإضافة المؤهل الثاني.

جاء ذلك في سياق رد الوزارة على تساؤل لأحد المتابعين، عن «توثيق مؤهله العلمي الأول وتدقيقه، ثم حصوله على مؤهل آخر، قام بإضافته لبياناته من خلال أيقونة (تغيير) وأضاف الدرجة العلمية»، مستفسراً عن «إمكانية التعيين من خلال المؤهلين».

وتضمن رد الوزارة، أنه «لا يمكن إضافة مؤهل آخر إلا بعد الانتهاء من إجراءات التدقيق والتوثيق للمؤهل السابق»، مشيرة إلى إمكانية، «أن يكون لطالب الوظيفة مؤهلان مختلفان والتقدم بأي منهما، ولكن لا بد من تفعيل المؤهل المرغوب التقدم به حيث لا يمكن أن يكون هنالك مؤهلان مفعلان».

وجددت وزارة الخدمة المدنية تأكيد أن التفعيل يكون عن طريق أيقونة «تغيير» أو «إضافة المؤهل» وبجانب المؤهل المطلوب يتم الضغط على أيقونة «تفعيل».

كانت الوزارة حددت ثلاثة أهداف لإدارة الأداء في الجهات الوظيفية، والتي تتضمن، أولًا: ترسيخ منهج يضمن ربط عملية قياس الأداء بمكافأة وتقدير الإنجازات والنتائج المتميزة، وثانيًا: تحسين وزيادة إنتاجية الموظف من خلال تقويم أدائه بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الجهة الحكومية إلى تحقيقها، وثالثًا: تشجيع وتعزيز الإنجازات الفردية بما يحقق روح العمل الجماعي.