مدير «تعليم نجران» يتفقد قطاعات بسبب المباني واحتياجات قبل الدراسة

أكّد مدير الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، حرص الإدارة على خدمة الطلاب والطالبات مع انطلاق العام الدراسي من خلال تسخير الإمكانات المتاحة كافة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها بمدارس قطاعي بئر عسكر وعاكفة للبنين والبنات، يرافقه مساعده للشؤون التعليمية، مسفر بن مرعي الو ادعي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، إنّ الدكتور العتيبي اطّلع خلال الجولة، على سير العمل في المباني الجاري تنفيذها، والاستعدادات والجاهزية لبداية العام الدراسي الجديد، وتأمين جميع الاحتياجات التعليمية لمدارس البنين والبنات في قطاع بئر عسكر وعاكفة وفق الميزانية التشغيلية لكل مدرسة حسب مجالاتها المحددة في اللوائح التنظيمية لتحقيق التطلعات المأمولة التي تضمن إيجاد البيئة المدرسية الجاذبة.

وأكد الدكتور العتيبي في ختام الجولة، حرص وزارة التعليم على الوقوف ميدانيًّا على الوضع في جميع المدارس، وتسخير كل الإمكانات لخدمة الطلاب والعملية التعليمية بالمنطقة.