أعلنت أمانة الطائف، ممثلة في بلدية السيل الصغير، اليوم الأربعاء، إغلاق «حوش» استُخدم كمستودعٍ لحفظ وبيع الدقيق والزيوت، في بيئة غير صحية ومخالفة للاشتراطات الصحية ويعمل بدون تراخيص نظامية.
وأفاد بيانٌ صادرٌ عن الأمانة، اطلعت عليه «عاجل»، بأنّه تمّ ضبط مخالفات أخرى تتعلق بالنظافة وسوء الحفظ والتخزين، وعدم وجود الشهادات الصحية للعاملين، وتعرض الدقيق لأشعة الشمس المباشرة والأتربة والغبار.
وبحسب البيان، أوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أنَّ برنامجًا رقابيًا مكثفًا نفَّذه مراقبو الفرع على منافذ بيع المواد الغذائية والمخازن والمستودعات بنطاق الفرع، أسفر عن ضبط المستودع المخالف الذي تمَّ التعامل الفوري معه واتخاذ الإجراءات النظامية الرادعة.
وتهدف هذه الحملات إلى تصحيح المخالفات والتقيُّد بالاشتراطات الصحية بحسب الوكالة التي أشارت إلى استمرار شنّها على المنشآت الغذائية الكبرى والمخازن والمستودعات من خلال البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية بالطائف والضواحي لضمان سلامة ما يقدم للمستهلك للاشتراطات الصحية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. ضبط مستودع دقيق وزيوت مخالف بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.