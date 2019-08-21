بالصور.. ضبط مستودع دقيق وزيوت مخالف بالطائف

أعلنت أمانة الطائف، ممثلة في بلدية السيل الصغير، اليوم الأربعاء، إغلاق «حوش» استُخدم كمستودعٍ لحفظ وبيع الدقيق والزيوت، في بيئة غير صحية ومخالفة للاشتراطات الصحية ويعمل بدون تراخيص نظامية.

وأفاد بيانٌ صادرٌ عن الأمانة، اطلعت عليه «عاجل»، بأنّه تمّ ضبط مخالفات أخرى تتعلق بالنظافة وسوء الحفظ والتخزين، وعدم وجود الشهادات الصحية للعاملين، وتعرض الدقيق لأشعة الشمس المباشرة والأتربة والغبار.

وبحسب البيان، أوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أنَّ برنامجًا رقابيًا مكثفًا نفَّذه مراقبو الفرع على منافذ بيع المواد الغذائية والمخازن والمستودعات بنطاق الفرع، أسفر عن ضبط المستودع المخالف الذي تمَّ التعامل الفوري معه واتخاذ الإجراءات النظامية الرادعة.

وتهدف هذه الحملات إلى تصحيح المخالفات والتقيُّد بالاشتراطات الصحية بحسب الوكالة التي أشارت إلى استمرار شنّها على المنشآت الغذائية الكبرى والمخازن والمستودعات من خلال البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية بالطائف والضواحي لضمان سلامة ما يقدم للمستهلك للاشتراطات الصحية.