السعودية اليوم / عروض المسرح المفتوح تستأثر باهتمام زوار مهرجان ريف العوشزية



عنيزة 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واس

حظيت الأيام السابقة التي تلت افتتاح مهرجان ريف العوشزية بحضورٍ لافت، كان المسرح المفتوح المحطة الأولى التي تستقبل الزوار مع عروض متنوعة للفرق الترفيهية والمسابقات المتنوعة والجوائز القيمة.

وتضمن البرنامج العام للمهرجان الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بمحافظة عنيزة مع مركز العوشزية – شرق المحافظة - عروضًا لعدة فرق ترفيهية، إلى جانب عروض الألعاب الشعبية، كما منح المهرجان مساحة واسعة للطفل الأمر الذى أتاح الفرصة لأسرهم لقضاء وقت أطول والتجول داخل أروقة مقر الفعاليات، حيث المحالُّ التي تعرض مختلف السلع والمأكولات الشعبية والمشروبات الساخنة، كما نالت الأركان المتناثرة الأخرى نصيبها من اهتمام الزوار، حيث أتاح المهرجان في سنته الحالية الفرصة لعدد أكبر من الأسر المنتجة لعرض منتجاتهم.

وأبان المدير التنفيذي للمهرجان عبدالرحمن الجوهر أن سجلات اليوم الافتتاحي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في مبيعات الأسر المنتجة ساعد على ذلك قوة البرامج المقدمة التي جذبت الزوار من داخل محافظة عنيزة ومن المدن والمحافظات المجاورة، مؤكدًا جاهزية الموقع لاستقبال عدد أكبر من الزوار مع توفر الخِدْمات المساندة التي تضمن قضاء يوم ممتع للأسر داخل أروقة المهرجان.

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13:55ت م

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