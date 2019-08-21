السعودية اليوم / سمو أمير الباحة يستقبل رئيس المحكمة العامة بمحافظة المخواة



الباحة 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس المحكمة العامة بمحافظة المخواة الشيخ علي بن محمد الغامدي، الذي قدم للسلام على سموه.

وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالغامدي ، راجياً له التوفيق والسداد في مهام عمله , مثمنًا الجهود التي تبذلها المحكمة العامة بالمخواة لخدمة المواطنين.

وأكد سمو أمير المنطقة أهمية تسريع إجراءات القضايا لخدمة مواطني وأهالي المحافظة، في ظل ما تجده وزارة العدل والقضاء والمحاكم في مختلف مناطق المملكة من اهتمام ودعم من القيادة الرشيدة - أعزها الله - .

من جانبه أعرب رئيس المحكمة العامة بالمخواة عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على استقباله والاستماع إلى توجيهاته السديدة لخدمة أهالي محافظة المخواة.

حضر الاستقبال مدير عام مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري.

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13:55ت م

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