السعودية اليوم / سلطنة عمان تستضيف أعمال اجتماع فريق عمل المؤتمرات والندوات بالشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي



صلالة 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واس

بدأت اليوم بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بمدينة صلالة أعمال الاجتماع الثالث لفريق عمل المؤتمرات والندوات بمكتب الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ويستمر يومين.

وألقى مدير مكتب الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول

وأكد البلوشي أهمية اختيار الموضوعات المناسبة والمحاور التي تهتم بشؤون التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي مشيراً إلى أن الاجتماع يأتي في إطار الاستعداد لعقد المنتدى الخليجي الأول لأفضل ممارسات ضمان الجودة بمؤسسات التعليم العالي والذي تستضيفه سلطنة عمان في نهاية العام الجاري.

ويناقش الاجتماع عدة بنود من بينها استعراض المهام الموكلة بأعضاء فريق عمل المؤتمرات والندوات لتنظيم المنتدى الخليجي بالإضافة إلى مقترح إقامة المعرض المصاحب للمنتدى الخليجي ومقترح عقد سلسلة من المحاضرات التوعوية حول قضايا التعليم العالي من منظور دولي بالإضافة إلى مناقشة المقترحات المقدمة من الأعضاء إلى جانب توزيع المهام والأدوار وتحديد موعد الاجتماع القادم.

تجدر الإشارة إلى أن الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون تسعى إلى الاهتمام بتطوير وتجويد أنظمة جودة التعليم العالي في دول المجلس وتعزيز علاقات التعاون بين المؤسسات الخليجية المعنية بالجودة في التعليم العالي مع المؤسسات الإقليمية والدولية.

// انتهى //

13:27ت م

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صلالة 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واسبدأت اليوم بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بمدينة صلالة أعمال الاجتماع الثالث لفريق عمل المؤتمرات والندوات بمكتب الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ويستمر يومين.وألقى مدير مكتب الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور خميس بن صالح البلوشي كلمة تحدث فيها عن اختصاصات مكتب الشبكة الخليجية منها تطوير الموارد البشرية وانشاء آلية للتعاون في مجال ضمان الجودة وتسهيل آليات الاعتراف بالمؤهلات الصادرة من مؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون الخليجي.وأكد البلوشي أهمية اختيار الموضوعات المناسبة والمحاور التي تهتم بشؤون التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي مشيراً إلى أن الاجتماع يأتي في إطار الاستعداد لعقد المنتدى الخليجي الأول لأفضل ممارسات ضمان الجودة بمؤسسات التعليم العالي والذي تستضيفه سلطنة عمان في نهاية العام الجاري.ويناقش الاجتماع عدة بنود من بينها استعراض المهام الموكلة بأعضاء فريق عمل المؤتمرات والندوات لتنظيم المنتدى الخليجي بالإضافة إلى مقترح إقامة المعرض المصاحب للمنتدى الخليجي ومقترح عقد سلسلة من المحاضرات التوعوية حول قضايا التعليم العالي من منظور دولي بالإضافة إلى مناقشة المقترحات المقدمة من الأعضاء إلى جانب توزيع المهام والأدوار وتحديد موعد الاجتماع القادم.تجدر الإشارة إلى أن الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون تسعى إلى الاهتمام بتطوير وتجويد أنظمة جودة التعليم العالي في دول المجلس وتعزيز علاقات التعاون بين المؤسسات الخليجية المعنية بالجودة في التعليم العالي مع المؤسسات الإقليمية والدولية.// انتهى //13:27ت م0056

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