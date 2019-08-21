السعودية اليوم / تعليم المخواة يطلق غداً فعاليات ملتقى القيادة المدرسية



الباحة 20 ذو الحجة 1440هـ الموافق 21 أغسطس 2019م واس

تطلق إدارة تعليم المخواة غداً ملتقى القيادة المدرسية في نسخته الثالثة، الذي يستهدف أكثر من ٤٠٠ قائد وقائدة من القيادات المدرسية، وذلك على مسرح الإدارة، ومبنى الشؤون التعليمية للبنات.

وأوضح مدير الإشراف التربوي بتعليم المخواة عثمان الغامدي، أن الملتقى يسعى إلى الإسهام في نشر ثقافة القيادة وإتاحة الفرصة للتعرف على الأنماط والأساليب القياديّة الحديثة، وتمكين القادة من أداء دورهم التعليمي المحقق لغايات تجويد الأداء ورفع نواتج التعلم عبر محاور وجلسات الملتقى، مشيراً إلى أن الملتقى أحد البرامج التي تسعى إدارة تعليم المخواة من خلاله لترجمة رؤية المملكة 2030، وبرامج التحول الوطني 2020.

وبيّن أن الملتقى الذي يأتي ضمن برامج الاستعداد والتهيئة للعام الدراسي يستضيف عدداً من المتحدثين من منسوبي الوزارة وجامعة الباحة والقيادات التعليمية بتعليم المخواة، مفيداً بتضمن الملتقى عدة جلسات وأوراق عمل منها: القيادة المدرسية في ضوء التحول الوطني ٢٠٢٠، والأداء المؤسسي، والمبدأ الأهم في القيادة، وإضاءات حول لائحة الوظائف التعليمية، والاختبارات التجريبية، وآليات تحقيق رؤية ورسالة تعليم المخواة، ومبادرة التحول الرقمي بوابة المستقبل.

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13:24ت م

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