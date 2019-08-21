- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم البرهان يؤدي اليمين رئيساً لمجلس السيادة السوداني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
البرهان يؤدي اليمين رئيساً لمجلس السيادة السوداني
متابعات الخليج 365 - متابعة
أدى الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليمين اليوم الأربعاء، رئيساً لمجلس السيادة الذي تشكَّل حديثاً في السودان، وذلك أمام رئيسة القضاء.
وسيؤدي الأعضاء العشرة الباقون في مجلس السيادة اليمين في وقت لاحق اليوم الأربعاء.
ومن المتوقع أن يؤدي أيضاً عبد الله حمدوك المرشح لتولي رئاسة الوزراء اليمين اليوم.
وكان المتحدث باسم المجلس الانتقالي، الفريق شمس الدين الكباشي، قد أعلن، الثلاثاء، تشكيلة المجلس السيادي.
كانت هذه تفاصيل خبر البرهان يؤدي اليمين رئيساً لمجلس السيادة السوداني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.