البرهان يؤدي اليمين رئيساً لمجلس السيادة السوداني

2019-08-21

متابعات الخليج 365 - متابعة

أدى الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليمين اليوم الأربعاء، رئيساً لمجلس السيادة الذي تشكَّل حديثاً في السودان، وذلك أمام رئيسة القضاء.

Advertisements

وسيؤدي الأعضاء العشرة الباقون في مجلس السيادة اليمين في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن يؤدي أيضاً عبد الله حمدوك المرشح لتولي رئاسة الوزراء اليمين اليوم.

وكان المتحدث باسم المجلس الانتقالي، الفريق شمس الدين الكباشي، قد أعلن، الثلاثاء، تشكيلة المجلس السيادي.