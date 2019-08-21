الحرس الثوري يستأجر الناقلة أدريان داريا بعد الإفراج عنها

2019-08-21

متابعات الخليج 365 - متابعة

أفادت وكالة العمال الإيرانية للأنباء، اليوم الأربعاء، بأن الحرس الثوري يستأجر في الوقت الحالي الناقلة “أدريان داريا” التي أُفرج عنها بعد احتجازها في جبل طارق.

وقالت الوكالة: “تجدر الإشارة إلى أن السفينة غريس 1، التي تغير اسمها إلى أدريان داريا بعد الاحتجاز، هي ناقلة نفط كورية الصنع مملوكة لروسيا ويستأجرها حالياً الحرس الثوري”، بحسب وكالة رويترز.

وأصدرت الولايات المتحدة، الجمعة، أمراً باحتجاز الناقلة على أساس وجود صلات تربطها بالحرس الثوري الذي تصنفه واشنطن منظمة إرهابية.

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من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستتخذ كل ما بوسعها من إجراءات لمنع الناقلة الإيرانية من تسليم النفط إلى سوريا في انتهاك للعقوبات الأميركية.

وقال بومبيو للصحافيين: “أوضحنا أن أي أحد يلمسها، أي أحد يدعمها، أي أحد يسمح للسفينة بالرسو يواجه خطر التعرض لعقوبات من الولايات المتحدة”.

وأضاف: “إذا اتجهت تلك السفينة مجدداً إلى سوريا فسوف نتخذ كل ما بوسعنا من إجراءات بما يتسق مع تلك العقوبات من أجل منع ذلك”.