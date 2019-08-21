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وفاة فهد السديري أمير نجران الأسبق

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الان تتابع وفاة فهد السديري أمير نجران الأسبق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

توفي عميد أسرة “السديري” الأمير فهد بن خالد السديري، أمير منطقة نجران سابقا، اليوم (الأربعاء)، ما أعلن حساب أسرة السديري الرسمي على “إنستجرام”.

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ومن المقرر أن يُصلى على الفقيد عقب صلاة عصر غد الخميس، بجامع الأمير تركي بن عبدالله بالرياض، وسيتم دفنه بمقبرة العود.

يذكر أن الأمير الراحل فهد السديري حاصل على بكالوريوس في الاقتصاد السياسي من جامعة كاليفورنيا بيركلي، وسبق له أن تولّى منصب أمير منطقة نجران، وسفير المملكة العربية في الكويت، ووكيل وزارة الإعلام للشؤون الإعلامية، كما أنه ألّف كتاب “المملكة العربيّة السعوديّة عند مفترق الطرق”.

“الخليج 365” تتقدّم بالعزاء لأسرة “السديري” بأكملها، سائلين الله -عزّ وجلّ- أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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