التعليم تحدد مواعيد الاحتفال باليوم الوطني في المدارس والإدارات

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي:

اعتمد نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي الإطار التنظيمي للاحتفال بمناسبة اليوم الوطني ٨٩ اعتبارا من يوم الثلاثاء ٢٥/١/١٤٤٢تحت شعار وطن الشموخ.

جاء ذلك في تعميم وجهه لجميع إدارات التعليم والمدارس السعودية في الخارج حصلت “الخليج 365” على نسخة منه.

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وقالت الوزارة خلال التعميم: احتفاء من وزارة التعليم بذكرى توحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود يرحمه الله، وترسيخاً للاعتزاز بالدين، والولاء للملك والانتماء للوطن وتنمية للقيم الوطنية وتذكيرًا بنعم الله على وطننا ومنها نعمة الأمن والأمان والاستقرار وتعميقاً للقيم الإيجابية لدى طلاب وطالبات التعليم ومنسوبيه كافة.

وحيث يوافق اليوم الوطني التاسع والثمانون للمملكة العربية السعودية هذا العام يوم الاثنين ۲۳ سبتمبر ۲۰۱۹ عليه اعتمدوا تنفيذ مشروع الاحتفاء باليوم الوطني تحت شعار ” وطن الشموخ ” وفق الإطارالعام المرفق، مع مراعاة الآتي :

أولاً : تنفذ فعاليات الاحتفاء في جميع المدارس بدءا من يوم الثلاثاء ٢٥/١/١٤٤١ و حتى يوم الأحد ٣٠/١/١٤٤١.

على أن يكون احتفاء الإدارات التعليمية يوم الخميس ٢٧/١/١٤٤١والحرص على توثيق جميع الفعاليات المنفذة في المدارس ومكاتب التعليم والإدارة التعليمية فيما سيقام الحفل المركزي للوزارة يوم الاثنين ٢٤/١/١٤٤١ هـ بمبنى وزارة التعليم بطريق الملك عبد الله.