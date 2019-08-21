بالصور: مستشفى ميداني بمهرجان ولي العهد للهجن

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي:

وفرت إدارة الاتحاد السعودي للهجن مستشفى ميدانيًّا بموقع مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الذي يقام على أرضية ميدان الطائف لسباقات الهجن ، تشرف عليه الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، مجهزاً بكافة الأجهزة الطبية الحديثة والكوادر المتخصصة لاستقبال الحالات الطارئة من الزوار أو المشاركين أو منسوبي الجهات المشاركة.

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ويقدم المستشفى الميداني الذي يقع عند خط النهاية للمضمار مقابل المنصة الرئيسية أرقى الخدمات الوقائية والعلاجية.

ويضم المستشفى الميداني ٢٠ سرير منها اثنان للعناية المركزة بالإضافة عدة أقسام تشمل الطوارئ والرعاية الأولية والعظام والأشعة السينية والتخدير وغرف عمليات مجهزة بأحدث التقنيات وأجنحة للتنويم، وصيدلية تقدم الأدوية للمرضى والمراجعين بعد تشخيصهم.

كما يقدم المستشفى الميداني خدماته على مدار الساعة، بوجود طاقم طبي متكامل من جميع الاختصاصات لخدمة زوار المهرجان والمشاركين والعاملين.