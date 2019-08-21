شكرا لقرائتكم خبر عن «أمين الشرقية» يفتتح مركز عمليات الشبكة وأمن المعلومات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" ( الدمام )

افتتح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير اليوم (الأربعاء) مركز عمليات الشبكة وأمن المعلومات بأمانة المنطقة، والذي يهدف إلى الحفاظ على سرية المعلومات وخصوصية التطبيقات لضمان عملها على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع، كما يهدف المركز أيضا إلى حماية هذه المنصات من الاختراق، وبحضور مدير مكتب الأمين محمود الرتوعي، ومدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات نائل الحقيل.

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واطلع خلال افتتاحه المركز على أبرز الأعمال التي سيقوم بها المركز، وكذلك الأهداف والاستراتيجيات الخاصة به، كما استمع إلى شرح مفصل من قبل مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات حول المركز و رؤيته ورسالته.

ووجه أمين المنطقة الشرقية المهندس كافة القائمين على هذا المركز بالعمل الدؤوب لتحقيق تطلعات أمانة المنطقة الشرقية ومواكبتها لرؤية المملكة 2030فيما يختص بالجانب التقني، مما يسهل الطريق على المستفيدين للاستفادة من خدمات المركز المقدمة، وفق أعلى المعايير الأمنية الشبكية.

من جهته أوضح مدير عام إدارة تقنية المعلومات أن المركز يهدف إلى خصوصية التطبيقات، وإدارة بيئة تقنية المعلومات، حيث يعتمد المركز على العديد من المقاييس، للحفاظ على سرية المعلومات، مشيراً إلى أن المركز مختص بتأمين المعلومات المتداولة بين الأجهزة وتطبيقات الهواتف الذكية بأمانة المنطقة الشرقية، لتوفير الحماية الكافية للمعلومات من المخاطر المتوقعة وتأمين سرية المستفيدين والعاملين.