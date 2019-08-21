«كفاءة»: صيانة أجهزة التكييف الدورية تخفّض استهلاك الكهرباء

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) نصح المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بتنظيف مرشح الهواء (الفلتر) الخاص بأجهزة التكييف مرة واحدة كل أسبوعين، وبشكل منتظم. وبيّن المركز أن تنظيف مرشح الهواء بشكل منتظم، والصيانة الدورية لأجهزة التكييف مرة واحدة في العام يساعدان على تخفيض استهلاك المكيف من الكهرباء، وإطالة عمر أجهزة التكييف.



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