شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة: مبيعات «تمورنا بركة» تجاوزت المليوني كيلوجرام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبد الهادي الصويان ( المدينة المنورة ) @sawaian

حقق مهرجان المدينة المنورة للتمور «تمورنا بركة» في دورته الثانية والذي تنظمه أمانة منطقة المدينة المنورة بالتعاون مع عدد من الجهات، مبيعات بلغت 2,541,448 كيلوغرامات، وذلك منذ انطلاقته في السادس من ذو القعدة وحتى يوم أمس.

وتصدرت العجوة تلك المبيعات مسجلة أكبر كمية بلغت 134149 كيلو من بين 17 نوعاً من التمور التي تشتهر منطقة المدينة المنورة بزراعتها، وقد كشف تقريراً عن تلك الفترة بأنه يلي العجوة من الأنواع المباعة نوع الصفاوي بـ 72785 كيلو ثم المجدول بـ 41137 كيلو، والسكري 29556 كيلو، الصقعي 25231 كيلو، العايدي 23322 كيلو، الربيعة ـ 15226 كيلو، مشروك 13156 كيلو، عنبره 12949 كيلو، خضري 11805 كيلو، مبروم 11660 كيلو، مشكل 11500 كيلو، شلبي 6738 كيلو، برني العيص 6003 كيلو، برني 3144 كيلو، بيض 1150 كيلو، سخل 575 كيلو.

وكان مهرجان المدينة المنورة للتمور «تمورنا بركة» قد انطلق في دورته الثانية بحلته الجديدة ليقدم خدماته للمزارعين والتجار بالتعاون مع عدد من الجهات الخدمية ذات العلاقة ليواكب المتغيرات الاقتصادية وفق رؤية المملكة في الاهتمامات بالمنتجات والمحاصيل المحلية إيماناً بقوة التمور في الناتج المحلي حيث تتربع المملكة في المرتبة الثانية عالمياً بـ1.3 مليون طن سنوياً وفق الإحصاءات، في حين تتربع المدينة في المرتبة الثالثة من إنتاج مناطق المملكة بمعدل يلامس 300 ألف طن سنوياً بزيادة سنوية تقدر بـ 5٪.