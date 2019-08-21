شكرا لقرائتكم خبر عن "جامعة جازان" تمنح طلابها صلاحية تسجيل مقرراتهم ذاتياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد مكي (جازان)

أكد مدير جامعة جازان الدكتور مرعي القحطاني أن الجامعة تؤمن بحق الطلاب والطالبات في الحصول على بيئة تعليمة حديثة، بتوفير وسائل تقنية لتسهيل عملية دراستهم الجامعية، تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في الاهتمام بشباب وشابات الوطن، مضيفاً أن الجامعة اعتمدت تحديث معايير الجودة في كافة الخدمات المقدمة، لاسيما تلك الموجهة لطلابها وطالباتها من خلال جهودها المتواصلة في بناء وتطوير برامجها وخططها بما يتوافق ورؤية الوطن 2030 .

وقال القحطاني: "علينا العمل على اجتياز الصعاب لمواكبة طموحات وتطلعات طلبة الجامعة في ظل ما يشهده الوطن من تطورات متلاحقة في الكثير من مجالات الحياة، موضحاً أن الجامعة ولأول مرة منحت طلابها صلاحية تسجيل مقرراتهم الدراسية ذاتياً، واختيار أستاذ المادة وبناء جداولهم بأنفسهم، من خلال خدمة التسجيل الذاتي، التي تتيح للطالب حرية اختيار المقررات الدراسية ومواعيدها الزمنية بما يتناسب ورغباتهم"..

وعن موعد انطلاق خدمة التسجيل الذاتي للعام الدراسي 1441هـ ، أوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي أن التسجيل سيكون للطلاب المستجدين والملتزمين بالخطة الدراسية وذلك خلال الفترة من 24 / 12 /1440هـ إلى 27 / 12 / 1440 هـ، بينما ستبدأ فترة التسجيل لباقي الطلبة ابتداء من 28 / 12 / 1440 هـ وحتى 2 / 1 / 1441هـ.

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وأوضح فقيهي أنه سيتاح للطلبة تسجيل المقررات ذاتياً من خلال حساباتهم في النظام الأكاديمي، مؤكداً أن خدمة التسجيل الذاتي ستطبق ابتداء من هذا العام وستمكن الطلبة من بناء جداولهم بأنفسهم من خلال المقررات المحددة للفصل الدراسي.

وأهاب فقيهي بطلبة الجامعة ضرورة التقيد بمواعيد التسجيل الذاتي خلال الفترة المحددة لكل فئة.

يذكر أن آلية تسجيل الجداول والمقررات كانت تتم سابقاً من خلال عمادة القبول والتسجيل، ثم عن طريق الكليات في فترة لاحقة.