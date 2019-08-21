شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم مكة» يدرب 5105 من منسوبي المدارس السعودية بالخارج في 14 دولة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (مكة المكرمة)

ساهمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة في تدريب 5105 من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية في المدارس السعودية للعام 1440هــ من خلال برنامج «التدريب عن بُعد» للمدارس السعودية بالخارج، المعدّ خصيصاً لمنسوبي المدارس السعودية بالخارج من المعلمين والمعلمات، وتشرف عليه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة التدريب والإبتعاث؛ حيث يهدف مشروع التدريب عن بعد إلى الاستفادة من دمج التقنية في التدريب ليساهم في تحقيق تطور عمل شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية مهنياً في المدارس السعودية بالخارج والتي تنتشر في 14 دولة عبر نظام إلكتروني تابع لإدارة التدريب والابتعاث ويهدف لتطوير شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية في المدارس السعودية بالخارج في دول ماليزيا، اندونسيا، اسبانيا، تركيا، روسيا، الصين، جيبوتي، المغرب، الجزائر، فرنسا، باكستان، الهند، إيطاليا، النمسا حيث تم تدريب نحو 5105 مستفيداً في 16 مدرسة في 14 دولة خلال العام 1440هــ منهم 2511 في الفصل الأول و 2594 قي الفصل الثاني من خلال 16 برنامج تدريبي.

وثمن المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة د. أحمد بن محمد الزائدي جهود إدارة التدريب والابتعاث وفريق العمل المشارك في برنامج التدريب عن بعد لمنسوبي المدارس السعودية في الخارج وهم تركي عبدالله نتو رئيس قسم التدريب الالكتروني (بنين) والمشرف على التدريب عن بعد و حنان الحربي رئيسة قسم التدريب الالكتروني بنات وحسن الحريري نائب المشرف و إبراهيم السبهاني مسؤول الدعم الفني، وذلك من خلال تقديم الخدمات التدريبية والبرامج المتطورة، التي تسهم في رفع كفاءة الأداء المهني للمتدربين في المدارس السعودية حول العالم.