شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 257,401 حاج إلى المدينة المنورة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (المدينة المنورة)

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أدائهم مناسك الحج حتى مساء أمس 257,401 حاج، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة.

وبينت الإحصائية أن 108,500 حاج غادروا المدينة المنورة في طريقهم إلى بلدانهم خلال الأيام الماضية عبر المنافذ الجوية والبرية, في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس 148,885حاجاً.

وأبرزت الإحصائية نسبة الحجاج من حيث جنسياتهم، حيث تبيّن أن الحجاج الأكثر تواجداً بالمدينة المنورة أمس هم من الجنسية الباكستانية .

وفيما يتواصل قدوم ضيوف الرحمن من مكة المكرمة بعد أدائهم مناسك الحج, تكثّف الجهات الحكومية بالمدينة المنورة نشاطها لمتابعة انسيابية مغادرة الحجاج والزائرين إلى بلدانهم عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي, والمنافذ البرية, وسط إجراءات تنظيمية ميسّرة.