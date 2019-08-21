السعودية | سعودي حوّل بندقيته إلى كاميرا للتصوير وهذه قصته

شكرا لقرائتكم سعودي حوّل بندقيته إلى كاميرا للتصوير وهذه قصته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرَّر سعودي عاشق للصيد والقنص التوقف عن قتل الحيوانات والطيور في البراري، حيث استبدل البنادق وأدوات الصيد بكاميرات يلتقط بها جمال الحيوانات البرية، والطيور بأنواعها باحترافية عالية.

عبده الشاردي، تحدث لـ "العربية.نت" بقوله: "بعد 25 عاماً من عشقي المتواصل للصيد والقنص، والتنقل بين الصحاري في الصيد وقتل الحيوانات والطيور، استطعت أن أحول ذلك إلى عشق جمالي، من خلال تصوير الحياة البرية والطبيعة الخلابة التي تنعم بها بلادنا".

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الشاردي أصبح اليوم باحثاً عن جمال المطر بين الرمال والجبال، والخضرة والطبيعة، وتتبع السحاب لرصد مشاهد نادرة تجسد معاني عميقة، والتي تخالطها الحياة هناك، حتى سافر مسافات طويلة بحثاً عن صور تحقق هدفه.

وتابع الحديث: "قمت بتصوير مجموعة من الإبل في جازان، حين لفت انتباهي هروبها من حرارة الشمس ووقوفها وسط الماء، وسط زوابع الرياح الشديدة التي هبت في ذاك اليوم، حينها وثقت ذلك لتجسيد معانٍ جميلة في كيفية تصرف الحيوانات بالاحتماء بالماء من حرارة الصيف، وبعد تصويري مشهد الجمال والعواصف، قمت بنشر تلك المشاهد عبر وسائل التواصل الخاصة بي، لتحقق رواجاً واسعاً".

وأبان الشاردي، "زرتُ العديد من المناطق السعودية، منها جازان ورجال ألمع وأبها وبارق والعرضيات وجدة ومكة المكرمة وأملج وينبع البحر، لتصوير مشاهد المطر والعواصف الرعدية وتأثيرها على الطبيعة".