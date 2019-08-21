، الكويت: نساند جهود الرياض لضمان وحدة وسيادة اليمن ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت أنه لا حل عسكريًّا للأزمة ودعت إلى خفض التصعيد

أكدت الكويت، أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة اليمن؛ معربة عن قلقها من تطورات الأحداث الأخيرة في مدينة عدن، ودعمها للجهود الدؤوبة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في استضافة مباحثات بمدينة جدة بين الحكومة اليمنية وممثلين عن المجلس الانتقالي الجنوبي.

جاء ذلك في كلمة الكويت بجلسة مجلس الأمن حول اليمن، التي ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، مساء أمس الثلاثاء.

وأعرب "العتيبي" عن أمله في أن تُفضي المباحثات في محصلتها النهائية إلى عودة الأمن والاستقرار؛ بما يحافظ على وحدة اليمن وسيادته على أراضيه.

وقال مندوب الكويت: مرت ثمانية أشهر على دخول اتفاق "ستوكهولم" حيز النفاذ، وشهد خلالها استمرار طابع الجمود، وعدم إحراز أي تقدم ملموس وبصورة ابتعدت عن مضامين وتطلعات مخرجات مجلس الأمن، فيما يتصل بالدفع قدمًا لتعزيز الحل السياسي.

وشدد على أن الحل السياسي يقوم على الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة، ومن خلال القرارات "2451" و"2452" و"2481" التي اعتمدها المجلس بالإجماع، وأيضًا عدة بيانات صحفية تؤكد ضرورة التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق.

ورحّب "العتيبي" بالجهود الذي يبذلها المبعوث الخاص في هذا الصدد، بتقديمه لمقترحات لكسر حالة الجمود المصاحب لعناصر اتفاق ستوكهولم؛ مشددًا على ضرورة أن ترتكز تلك الجهود على تفاهمات تضمن ممارسة الحكومة اليمنية لكامل سيادتها على أراضيها.

وجدد موقف الكويت الثابت، بأنه لا حل عسكريًّا للأزمة في اليمن، وأكد ما ذكره المبعوث الخاص على ضرورة خفض وتيرة التصعيد العسكري.

وأوضح أن الأهمية القصوى تكمن في التنفيذ الكامل والملموس لجميع عناصر اتفاق ستوكهولم الثلاثة.

وأدان "العتيبي" استمرار ومواصلة الاعتداءات التي تتعرض لها المنشآت المدنية والحيوية في المملكة العربية السعودية، والتي كان آخرها استهداف حقل الشيبة النفطي.

وشدد على دعم الكويت الكامل للمملكة ولكل التدابير التي تتخذها لحفظ أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.