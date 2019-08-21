، أستراليا تعلن انضمامها للقوة البحرية لتأمين الملاحة في الخليج ،

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أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، الأربعاء، أن بلاده ستنضمّ إلى قوة بحرية تقودها الولايات المتحدة لتأمين الملاحة في الخليج.
وقال موريسون: إن أستراليا ستشارك في هذه القوة بفرقاطة وطائرة استطلاع بحرية من طراز "بي8" وطاقم دعم؛ وفق "رويترز".
وكان وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان مايك بومبيو ومارك إسبر، قد طلبا خلال زيارة إلى سيدني في وقت سابق من هذا الشهر، أن تساهم أستراليا في تسيير دوريات في الخليج لحماية سفن الشحن أثناء عبورها مضيق هرمز الاستراتيجي.
وأطلقت الولايات المتحدة فكرة تشكيل هذه القوة البحرية الدولية في يونيو؛ إثر هجمات استهدفت سفن شحن عدة في منطقة الخليج؛ لكن إيران نفت أي ضلوع لها في تلك الهجمات.
أستراليا تعلن انضمامها للقوة البحرية لتأمين الملاحة في الخليجصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-21
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، الأربعاء، أن بلاده ستنضمّ إلى قوة بحرية تقودها الولايات المتحدة لتأمين الملاحة في الخليج.
وقال موريسون: إن أستراليا ستشارك في هذه القوة بفرقاطة وطائرة استطلاع بحرية من طراز "بي8" وطاقم دعم؛ وفق "رويترز".
وكان وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان مايك بومبيو ومارك إسبر، قد طلبا خلال زيارة إلى سيدني في وقت سابق من هذا الشهر، أن تساهم أستراليا في تسيير دوريات في الخليج لحماية سفن الشحن أثناء عبورها مضيق هرمز الاستراتيجي.
وأطلقت الولايات المتحدة فكرة تشكيل هذه القوة البحرية الدولية في يونيو؛ إثر هجمات استهدفت سفن شحن عدة في منطقة الخليج؛ لكن إيران نفت أي ضلوع لها في تلك الهجمات.
21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440
10:19 AM
بفرقاطة وطائرة استطلاع بحرية من طراز بي8 وطاقم دعم
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، الأربعاء، أن بلاده ستنضمّ إلى قوة بحرية تقودها الولايات المتحدة لتأمين الملاحة في الخليج.
وقال موريسون: إن أستراليا ستشارك في هذه القوة بفرقاطة وطائرة استطلاع بحرية من طراز "بي8" وطاقم دعم؛ وفق "رويترز".
وكان وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان مايك بومبيو ومارك إسبر، قد طلبا خلال زيارة إلى سيدني في وقت سابق من هذا الشهر، أن تساهم أستراليا في تسيير دوريات في الخليج لحماية سفن الشحن أثناء عبورها مضيق هرمز الاستراتيجي.
وأطلقت الولايات المتحدة فكرة تشكيل هذه القوة البحرية الدولية في يونيو؛ إثر هجمات استهدفت سفن شحن عدة في منطقة الخليج؛ لكن إيران نفت أي ضلوع لها في تلك الهجمات.
، أستراليا تعلن انضمامها للقوة البحرية لتأمين الملاحة في الخليج ،
المصدر : الخليج 365
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