، رسميًّا.. جهاد الحسين ينتقل إلى الرائد ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي الرائد رسميًّا، إنهاء إجراءات توقيع عقد احترافي مع المحترف السوري جهاد حسين بصفقة انتقال حر، بعد أن فسخ عقده بالتراضي مع التعاون دون الكشف عن تفاصيل العقد.
وغرّد النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: "أنهت إدارة نادي الرائد هذا اليوم إجراءات توقيع عقد احترافي مع اللاعب السوري جهاد حسين".
يشار إلى أن اللاعب السوري ذا الـ"35 ربيعًا"، كان قد رحل عن صفوف التعاون خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعد خمس سنوات قضاها مع الفريق.
21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440 12:35 PM
أعلن نادي الرائد رسميًّا، إنهاء إجراءات توقيع عقد احترافي مع المحترف السوري جهاد حسين بصفقة انتقال حر، بعد أن فسخ عقده بالتراضي مع التعاون دون الكشف عن تفاصيل العقد.
وغرّد النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: "أنهت إدارة نادي الرائد هذا اليوم إجراءات توقيع عقد احترافي مع اللاعب السوري جهاد حسين".
يشار إلى أن اللاعب السوري ذا الـ"35 ربيعًا"، كان قد رحل عن صفوف التعاون خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعد خمس سنوات قضاها مع الفريق.
، رسميًّا.. جهاد الحسين ينتقل إلى الرائد ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًّا.. جهاد الحسين ينتقل إلى الرائد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.