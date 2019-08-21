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أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم، عن استدعاء 601 مركبة "نيسان" "Navara" موديل 2015.
وأوضحت أن الاستدعاء بسبب خلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة السائق، قد يؤدي إلى تمزق الوسادة وخروج شظايا معدنية حادة قد تتسبب في إصابة خطيرة.
ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي للمركبة من خلال recalls.sa، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.
21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440 12:38 PM
دعت إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي والتواصل مع الشركة لإصلاحها"التجارة" تستدعي 601 مركبة "Navara".. خلل قد ينتهي بإصابة خطيرة
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم، عن استدعاء 601 مركبة "نيسان" "Navara" موديل 2015.
وأوضحت أن الاستدعاء بسبب خلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة السائق، قد يؤدي إلى تمزق الوسادة وخروج شظايا معدنية حادة قد تتسبب في إصابة خطيرة.
ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي للمركبة من خلال recalls.sa، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.
، "التجارة" تستدعي 601 مركبة "Navara".. خلل قد ينتهي بإصابة خطيرة ،
المصدر : الخليج 365
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