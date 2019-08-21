السعودية اليوم / افتتاح أعمال مؤتمر التحكيم التجاري الخليجي بسلطنة عمان



صلالة 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واس

افتتحت اليوم في مدينة صلالة بسلطنة عمان أعمال مؤتمر التحكيم التجاري الخليجي في نسخته الـ /24/ تحت شعار " التحكيم في مجالات الاستثمار الأجنبي بدول مجلس التعاون " الذي ينظمه مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار ويستمر يومين.

رعى افتتاح المؤتمر معالي وزير الدولة ومحافظ ظفار محمد بن سلطان البوسعيدي بحضور عدد من المسؤولين وأصحاب وصاحبات الأعمال والمهتمين بمجال الاستثمار والتحكيم التجاري.

ويناقش المؤتمر في يومه الأول عدة محاور في مجالات التحكيم التجاري من بينها تحديات التحكيم الدولي في منازعات الاستثمار إلى جانب تأثير قواعد التحكيم في المنازعات على التشريعات الوطنية واستعراض الأوامر الوقتية والتدابير التحفظية في التحكيم التجاري ، كما يتناول مسؤولية القضاء الوطني في تعزيز فاعلية التحكيم في منازعات الاستثمار إلى جانب مناقشة كيفية تسوية النزاعات في اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمار بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

ويهدف المؤتمر إلى تدريب وتأهيل المحكمين المؤهلين ونشر ثقافة التحكيم التجاري بالإضافة إلى تبادل المعارف والخبرات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة /120/ من المختصين والمستشارين والخبراء القانونيين والمحامين في مجال التحكيم التجاري بمختلف المؤسسات الحكومية والخاصة بدول

// انتهى //

12:45ت م

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صلالة 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واسافتتحت اليوم في مدينة صلالة بسلطنة عمان أعمال مؤتمر التحكيم التجاري الخليجي في نسخته الـ /24/ تحت شعار " التحكيم في مجالات الاستثمار الأجنبي بدول مجلس التعاون " الذي ينظمه مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار ويستمر يومين.رعى افتتاح المؤتمر معالي وزير الدولة ومحافظ ظفار محمد بن سلطان البوسعيدي بحضور عدد من المسؤولين وأصحاب وصاحبات الأعمال والمهتمين بمجال الاستثمار والتحكيم التجاري.ويناقش المؤتمر في يومه الأول عدة محاور في مجالات التحكيم التجاري من بينها تحديات التحكيم الدولي في منازعات الاستثمار إلى جانب تأثير قواعد التحكيم في المنازعات على التشريعات الوطنية واستعراض الأوامر الوقتية والتدابير التحفظية في التحكيم التجاري ، كما يتناول مسؤولية القضاء الوطني في تعزيز فاعلية التحكيم في منازعات الاستثمار إلى جانب مناقشة كيفية تسوية النزاعات في اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمار بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.ويهدف المؤتمر إلى تدريب وتأهيل المحكمين المؤهلين ونشر ثقافة التحكيم التجاري بالإضافة إلى تبادل المعارف والخبرات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة /120/ من المختصين والمستشارين والخبراء القانونيين والمحامين في مجال التحكيم التجاري بمختلف المؤسسات الحكومية والخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي // انتهى //12:45ت م0049

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