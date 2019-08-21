السعودية اليوم / بلدية بيشة تبدأ الأعمال الإنشائية لمشاريعَ خِدْمية



أبها 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واس

بدأت بلدية بيشة أمس، تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية، من خلال تسليمها للشركات المنفذة.

وأشار رئيس الشؤون الفنية بالبلدية المهندس محمد بن فلاح القحطاني إلى أن من أبرز المشاريع التي بدأت الأعمال الإنشائية فيها هي: حديقة جديدة في مخطط الموسى بجوار جامع "إمام الدعوة" بمساحة 4800 متر مربع ضمن مشروع إنشاء الحدائق العامة وتطويرها، إضافة إلى أعمال صيانة وسفلتة في عدد من المواقع بمساحة تزيد عن 100000 متر مربع، كذلك شملت أعمال السفلتة عدة أحياء منها الخالدية ونمران بمساحة 65 ألف متر مربع، كما أطلقت البلدية التيار الكهربائي في مشروع إنارة طريق صوفان - الريان بطول 4 كم.

وأكد القحطاني أن مشروع تطوير سوق الخضار والفواكه في مراحله الأخيرة لتسليمه للمؤسسة المنفذة.

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12:44ت م

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