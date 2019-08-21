السعودية اليوم / وزير النقل والمواصلات بجمهورية مالي يلتقي سفير المملكة



باماكو 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واس

التقى معالي وزير المالية والمواصلات في جمهورية مالي إبراهيما عبدول لي، في مكتبه بالوزارة اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مالي، خالد بن مبروك الخالد.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

// انتهى //

12:18ت م

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