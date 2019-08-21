السعودية اليوم / طلاب وخبراء سعوديون يستعرضون مهاراتهم الإبداعية غداً الخميس في مسابقة المهارات العالمية في روسيا



موسكو 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واس

تعقد مسابقة المهارات العالمية " World Skills " غداً الخميس بمدينة كازان الروسية بمشاركة طلاب وخبراء سعوديين و من 75 دولة على مستوى العالم حيث يستعرضون مهاراتهم الإبداعية في صيانة الطائرات ومهارة اللحام وتستمر 5 أيام .

وقال الرئيس التنفيذي لكليات التميز الدكتور فهد بن عبد العزيز التويجري "الجهة المشرفة على الكليات التقنية العالمية ومعاهد الشراكات الاستراتيجية في المملكة" إن هذه المسابقة عالمية تجرى كل عامين بين الدول المشاركة ، يتنافس خلالها المشاركون على 56 مهارة، في المهن الصناعية والخدمية بأعلى المقاييس العالمية من أجل تسويق التدريب التقني والمهني وتوعية أفراد المجتمع بالأثر الذي يمكن أن يحدثه التدريب على المستوى العام والشخصي.

وأوضح أن المسابقة تهدف إلى نشر أهمية المهارة التقنية وتشجيع الشباب على اكتسابها واكتشاف مهاراتهم وتشجيعهم على الابتكار والإبداع، وإيجاد فرص التعاون بين المتسابقين والقطاعات المختلفة، إضافة إلى شرف تمثيل المملكة في هذا المحفل العالمي.

وبين الدكتور التويجري أن المتأهلين من الكليات التقنية العالمية ومعاهد الشراكات الاستراتيجية لهذه المسابقة العالمية هم: أدريس عبدالجليل الحجي و حسن حسين الراشد، وإبراهيم خالد يماني ، والمهندس غازي محمد المستنير ، مؤكداً أن الطلاب السعوديين أبهروا المشاركين في الدورات السابقة في إبداعاتهم المهارية سواء على مستوى المسابقة

// انتهى //

11:49ت م

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موسكو 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واستعقد مسابقة المهارات العالمية " World Skills " غداً الخميس بمدينة كازان الروسية بمشاركة طلاب وخبراء سعوديين و من 75 دولة على مستوى العالم حيث يستعرضون مهاراتهم الإبداعية في صيانة الطائرات ومهارة اللحام وتستمر 5 أيام .وقال الرئيس التنفيذي لكليات التميز الدكتور فهد بن عبد العزيز التويجري "الجهة المشرفة على الكليات التقنية العالمية ومعاهد الشراكات الاستراتيجية في المملكة" إن هذه المسابقة عالمية تجرى كل عامين بين الدول المشاركة ، يتنافس خلالها المشاركون على 56 مهارة، في المهن الصناعية والخدمية بأعلى المقاييس العالمية من أجل تسويق التدريب التقني والمهني وتوعية أفراد المجتمع بالأثر الذي يمكن أن يحدثه التدريب على المستوى العام والشخصي.وأوضح أن المسابقة تهدف إلى نشر أهمية المهارة التقنية وتشجيع الشباب على اكتسابها واكتشاف مهاراتهم وتشجيعهم على الابتكار والإبداع، وإيجاد فرص التعاون بين المتسابقين والقطاعات المختلفة، إضافة إلى شرف تمثيل المملكة في هذا المحفل العالمي.وبين الدكتور التويجري أن المتأهلين من الكليات التقنية العالمية ومعاهد الشراكات الاستراتيجية لهذه المسابقة العالمية هم: أدريس عبدالجليل الحجي و حسن حسين الراشد، وإبراهيم خالد يماني ، والمهندس غازي محمد المستنير ، مؤكداً أن الطلاب السعوديين أبهروا المشاركين في الدورات السابقة في إبداعاتهم المهارية سواء على مستوى المسابقة السعودية أو المسابقة العالمية.// انتهى //11:49ت م0038

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