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2019-08-21 الصلاة غدًا على فهد السديري أمير نجران سابقًا بجامع الإمام تركي متابعات الخليج 365 - نجران Advertisements توفي إلى رحمة الله تعالى عميد أسرة السديري الأمير فهد بن خالد بن أحمد السديري أمير منطقة نجران سابقاً. وبحسب ما ذكر الموقع الرسمي لأسرة السديري، سيصلى على أمير نجران سابقاً بعد صلاة عصر يوم غد الخميس بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض، فيما سيكون الدفن بمقبرة العود.









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