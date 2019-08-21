الرئيس الفلبيني يرحب بالمستثمرين السعوديين: مستعدون لتحفيزكم 

2019-08-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

استقبل الرئيس رودريغو روا دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبين في القصر الرئاسي بمانيلا، أمس، رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ والوفد المرافق الذي يزور جمهورية الفلبين حالياً بحضور رئيس مجلس النواب في جمهورية الفلبين آلان بيتر كاييتانو.

ورحب الرئيس الفلبيني في بداية الاستقبال برئيس مجلس الشورى والوفد المرافق بمناسبة زيارته للفلبين، مقدمًا تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكدًا متانة العلاقات الفلبينية السعودية.

وأعرب الرئيس رودريغو دوتيرتي عن شكره لحكومة المملكة على اهتمامها بالمواطنين الفلبينيين المقيمين بالمملكة والحرص على تيسير شؤون حياتهم المعيشية والعمالية، معرباً عن أمله في أن تفتح المملكة العربية السعودية مجالها الجوي لخطوط الطيران الفلبينية للتواصل مع الدول المجاورة في منطقة الشرق الأوسط.

ورحب الرئيس الفلبيني برجال الأعمال السعوديين والمستثمرين للمساهمة في دفع عجلة التنمية في الفلبين، كما أعرب في الوقت نفسه عن استعداد بلاده لتحفيز رجال الأعمال الفلبينيين للمساهمة والمشاركة في مشاريع التعدين السعودية.

وأعرب الرئيس دوتيرتي عن شكره العميق على مواقف المملكة الداعمة لجمهورية الفلبين في الأمم المتحدة وتصويتها ضد مشروع اتهام الفلبين بانتهاك حقوق الإنسان.

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كما أعرب عن شكره للمملكة لدعمها المشاريع التنموية لإعادة إعمار مدينة مراوي في منطقة مينداناو الفلبينية.

من جانبه نقل الدكتور عبد الله آل الشيخ خلال الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد له، وتمنياتهما لجمهورية الفلبين حكومة وشعباً دوام التقدم والازدهار.

وعبر رئيس مجلس الشورى عن خالص شكره وتقديره للرئيس رودريغو دوتيرتي على حسن الاستقبال والضيافة، مؤكدًا أن زيارته لجمهورية الفلبين تأتي في إطار اهتمام المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن بتوطيد العلاقات مع دول الصديقة وتعزيز العلاقات بين مجلس الشورى ومجلس النواب الفلبيني.

كما جدد التأكيد على اهتمام حكومة المملكة بكافة الجوانب الخاصة بالجالية الفلبينية العاملة في المملكة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وعددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال أعضاء مجلس الشورى المرافقين له، الدكتورة حمده بنت مقبول الجوفي، والدكتور عبد الرحمن بن حسن باجوده، واللواء عبد الله بن غازي العلياني، والدكتور محمد بن محمود الوكيل، والدكتورة نهاد بنت محمد الجشّي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الفلبين الدكتور عبد الله بن ناصر البصيري.

كما حضره من الجانب الفلبيني عدد من أعضاء مجلس النواب، وسفير جمهورية الفلبين لدى المملكة عدنان في الو نتو.