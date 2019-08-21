أرباح الحكير تنخفض بنسبة 10% إلى 224 مليون ريال

2019-08-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

هبطت أرباح شركة فواز عبدالعزيز الحكير (الحكير) بنسبة 10% إلى 224 مليون ريال بنهاية الربع الأول المنتهي في يونيو 2019، مقارنة بـ249.2 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 16 بدءاً من 1 أبريل 2019: وأدى ذلك إلى زيادة إجمالي التكاليف بواقع 26.0 مليون ريال.

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كما نتج عن ذلك تسجيل حقوق استخدام إضافية للأصول المستأجرة بقيمة 4,653.0 مليون ريال، بالإضافة إلى تسجيل التزامات إيجارية إضافية بقيمة 4,530.0 مليون ريال.

وبلغ صافي الربح 249.5 مليون ريال قبل تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 16، وهو نمو بنسبة 0.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بحسب موقع تداول.

وكان لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 تأثير مهم على تبويب إيجارات الشركة وشركاتها التابعة (كأطراف مستأجرة) بقائمة الدخل حيث تم استبدال بند مصروف الإيجار من خلال بند استهلاك موجودات حق استخدام وتكلفة التمويل، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في كل من مصروف الاستهلاك وتكلفة التمويل ونقص كبير في المصروفات الإيجارية مقارنة بالفترات السابقة.

وترجع الزيادة في تكلفة التمويل إلى استخدام أسلوب القيمة الحالية في تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 عند مقارنة نتائج هذا الربع مع الفترات السابقة، وذلك مع مراعاة أن جزءاً كبيراً مما يتم عرضه هذا الربع كنفقات تمويل كان داخلاً في احتساب إجمالي الربح والربح التشغيلي في الفترات السابقة المعروضة.