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انهيارات في عقبة الأهمال بعد أمطار رجال ألمع
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - رجال المع
هطلت أمطار غزيرة على محافظة رجال ألمع، أمس شملت معظم أرجاء المحافظة، تسببت في انهيارات بعقبة الأهمال.
ووفرت بلدية محافظة رجال ألمع عدداً من الآليات والمعدات وذلك لشفط مياه الأمطار وفتح الطريق بعد حدوث انهيارات؛ ما أدى إلى توقف الحركة المرورية بعقبة الأهمال.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أصدرت أمس، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مدن ومحافظات منطقة عسير، مصحوبة برياح سطحية نشطة تؤدي إلى إثارة الأتربة وتدنٍّ في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.
وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص ومحايل وبارق وبلقرن وتنومة ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
وتوقعت الأرصاد أن تؤدي هذه الأمطار إلى تساقط البَرد وجريان السيول في عدد من أودية منطقة عسير.
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