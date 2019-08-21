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أمطار على بارق والبلدية تباشر شفط المياه
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - بارق
هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة بارق، أمس الثلاثاء، شملت معظم أرجاء المحافظة، فيما وفرت من جانبها بلدية المحافظة عدد من الآليات والمعدات؛ وذلك لشفط مياه الأمطار.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أصدرت أمس، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مدن ومحافظات منطقة عسير، مصحوبة برياح سطحية نشطة تؤدي إلى إثارة الأتربة وتدنٍّ في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.
وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص ومحايل وبارق وبلقرن وتنومة ورجال أمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب. وتوقعت الأرصاد أن تؤدي هذه الأمطار إلى تساقط البَرد وجريان السيول في عدد من أودية منطقة عسير.
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