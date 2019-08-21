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2019-08-21 فيديو.. دنيا تجمع عبدالرحمن بن مساعد والجسمي متابعات الخليج 365 - الرياض جمع عمل غنائي جديد الأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد والفنان حسين الجسمي، يحمل عنوان “دنيا”، طُرح بعد أن تم تسجيله وتنفيذه ما بين دبي والقاهرة.



أغنية دنيا من ألحان وغناء حسين الجسمي نفسه، وتوزيع موسيقي للمايسترو وليد فايد، ومكساج وماستر المهندس عمرو هاشم.

تحمل أغنية “دنيا” كلمات مؤثرة في وصف المشاعر والكثير من الأحاسيس، والذي قال فيها الأمير عبدالرحمن بن مساعد في مقدمتها: صابني همّ كَؤود ما شكيتَهْ للوَرى لُذْت بالحيّ الودود Advertisements وهذا كل اللي جرى طاح حُزني في سجود وسال مع دمعي وجرى ماغدا لهمّي وجود وجرحي المُضني برى.









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