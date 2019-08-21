الرئيس الفلبيني يستقبل آل الشيخ ويقدر للمملكة مواقفها

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني) استقبل الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، رئيس مجلس الشورى عبدالله بن محمد آل الشيخ، الذي نقل له تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير استقبل الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، رئيس مجلس الشورى عبدالله بن محمد آل الشيخ، الذي نقل له تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. وأشاد الرئيس الفلبيني بالعلاقات مع المملكة قائلاً: نقدر للمملكة مواقفها الإيجابية مع الفلبين ورعايتها لمواطنيها العاملين فيها. واستعرض آل الشيخ مع الرئيس الفلبيني العلاقات الثنائية ومجالات تعزيزها.



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