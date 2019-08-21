شكرا لقرائتكم خبر عن «جامعة الباحة»: تُلبي رغبات 25% من المتقدمين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - علي الرباعي ( الباحة )
علمت "الخليج 365" أن جامعة الباحة أغلقت باب القبول إثر تسكين خمسة آلاف طالب وطالبة في مقاعدهم مع استمرار الترقيات حتى البدء الفعلي للدراسة.
وكشف مصدر إداري في جامعة الباحة لـ«الخليج 365» أن عدد الطلاب والطالبات المتقدمين بلغ 20 ألف طالب وطالبة، وأن الأولوية كانت لطلاب وطالبات مدارس المنطقة، مشيراً إلى أنه تم قبول 300 طالب وطالبة من محافظة العرضيات، وأن بعض الطلاب والطالبات يتطلعوا للتسكين في جميع الرغبات المتعددة إلا أن القبول محكوم بأنظمة ومعايير وأعداد محددة.
وأوضح المصدر أنه تم قبول 50 طالبًا وطالبة في برنامج الأنظمة الذي يعد أحدث برنامج من 56 برنامجاً للقبول.
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