تعليم مكة المكرمة يدرب 5105 من منسوبي المدارس السعودية بالخارج في 14 دولة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أسهمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة في تدريب 5105 من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية في المدارس السعودية لعام 1440هـ، من خلال برنامج "التدريب عن بعد" للمدارس السعودية بالخارج، والمعد خصيصا لمنسوبي المدارس السعودية بالخارج من المعلمين والمعلمات، وتشرف عليه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة التدريب والابتعاث.
ويهدف مشروع التدريب عن بعد إلى الاستفادة من دمج التقنية في التدريب ليسهم في تحقيق تطور عمل شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية مهنيا في المدارس السعودية بالخارج، والتي تنتشر في 14 دولة عبر نظام الكتروني تابع لإدارة التدريب والابتعاث.
ويسعى البرنامج إلى تطوير شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية في المدارس السعودية بالخارج، في دول ماليزيا وإندونيسيا وإسبانيا وتركيا وروسيا والصين وجيبوتي والمغرب والجزائر وفرنسا وباكستان والهند وإيطاليا والنمسا، حيث تم تدريب نحو 5105 مستفيدين في 16 مدرسة في 14 دولة خلال 1440هـ، منهم 2511 في الفصل الأول، و2594 في الفصل الثاني من خلال 16 برنامجا تدريبيا.
وثمن المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، جهود إدارة التدريب والابتعاث وفريق العمل المشارك في برنامج التدريب عن بعد لمنسوبي المدارس السعودية في الخارج، مشيدا بالخدمات التدريبية والبرامج المتطورة التي تسهم في رفع كفاءة الأداء المهني للمتدربين في المدارس السعودية حول العالم.
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