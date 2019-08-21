، "سَبٌّ ورَكْل ونزْع حجاب".. شاهد الاعتداء على مراهقة مسلمة في أيرلندا ،

محمد بن مسعود - الدمام - صوت يصرخ قائلًا: "لا تلمسوها إنها طفلة"

"سَبٌّ، وإلقاءٌ على الأرض، ورَكْل بالأقدام، ونزْع حجاب"، كان هذا هو المشهد الصادم لاعتداء مجموعة من الشباب والفتيات على مراهقة مسلمة وإحدى أقاربها في قرية جنوبي العاصمة الأيرلندية دبلن.

وتحت عنوان "أسقطوها أرضًا وركلوها بالأقدام"، وصفت صحيفة "الديلي ميل" الاعتداء بالمروع، وقالت: إن الشرطة الأيرلندية فتحت تحقيقًا في الاعتداء على طفلة مسلمة بضربها ونزع حجابها، والذي وقع في الشارع الرئيسي في قرية دندروم، جنوبي دبلن، يوم الأحد 18 أغسطس.

وأظهر مقطع فيديو صادم نشرته الصحيفة في تقرير على موقعها الإلكتروني، مجموعة من الشباب والفتيات يعتدون على المراهقة البالغة من العمر 14 عامًا.

وبحسب الصحيفة؛ فإن هذه المجموعة ألقت البيض على المراهقة المسلمة وإحدى أقاربها، قبل أن يُسقطوا الفتاة المحجبة على الأرض، ويركلوها وينزعوا عنها حجابها.

وفي مقطع الفيديو يمكن سماعُ صوت يصرخ قائلًا: "لا تلمسوها إنها مجرد طفلة"؛ في حين شوهد البيض المحطم على الأرض.

وحث جيم أوليري المستشار المحلي في القرية، أي شخص لديه معلومات عن الحادث على الاتصال بالشرطة.

وقال أوليري: "إنه أمر مروع. مهما كانت وجهات نظرك حول أي قضية؛ فهذا اعتداء، وهو اعتداء على قاصر تسير في شأنها".

وأضاف: "أطالب أي شخص لديه معلومات بشأن الاعتداء، أن يتقدم بها. نحن بحاجة إلى كبح هذا السلوك وهو في مهده الآن".

من جانبها، قالت وزيرة الثقافة والتراث جوشا ماديجان: إنها تأمل أن ترى العدالة تأخذ مجراها في هذا الحادث "بشكل سريع".

وأضافت: "أدين بأقوى العبارات الممكنة، الاعتداء على فتاة مسلمة ثم نزع حجابها في قرية دوندروم أمس.. وآمل أن يتم تقديم الجناة إلى العدالة بسرعة".

وقال متحدث باسم الشرطة: إنها تُحقق في الهجوم المزعوم على فتاة قاصر، وأوضح أنه لم يتم إلقاء القبض على أحد؛ ولكن التحقيقات جارية.