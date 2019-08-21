

مسقط 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واس

بدأ بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة العمانية مسقط ، اليوم ، أعمال الاجتماع الرابع لأصحاب السعادة الوكلاء المعنيين بالأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يستمر يومين بمشاركة الوفود الرسمية من دول المجلس إلى جانب وفد الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

ويترأس الاجتماع مدير عام المديرية العامة للأعمال القانونية بجهاز الرقابة المالية والإدارية بسلطنة عمان المستشار محمد بن خميس الحجري .

ويستعرض الاجتماع عدد من المحاور الرئيسة من أهمها مناقشة القانون الاسترشادي لحماية المال العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واتفاقية مجلس التعاون لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وإعداد أدلة إجرائية استرشادية علاوةً على استعراض جدوى إيجاد مؤشر خليجي لمدركات الفساد وإعداد فقرة عن الشفافية وحماية النزاهة لإدراجها ضمن التقرير السنوي الذي تصدره الأمانة العامة عن حقوق الإنسان بدول المجلس.

كما ستتم مناقشة مشروع جائزة مجلس التعاون للتميز في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس وكذلك مناقشة ورقة العمل المقدمة من الهيئة العامة لمكافحة الفساد بدولة الكويت بشأن تطوير وترسيخ مقومات التعاون الخليجي المستقبلي المشترك في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد إلى جانب توصيات حلقة العمل الخليجية حول التجارب الدولية في قياس الشفافية والنزاهة وتأثيرها في السياسات العامة لمكافحة الفساد.

وسيتم خلال الاجتماع إعداد مشروع جدول أعمال الاجتماع الخامس لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي تستضيفه سلطنة عمان في سبتمبر المقبل.

// انتهى //

10:52ت م

0027





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سلطنة عمان تستضيف أعمال الاجتماع الرابع لوكلاء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الخليجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.