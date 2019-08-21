السعودية اليوم / " الخطة الإجرائية للانضباط المدرسي " لقاء تثقيفي بتعليم حائل



حائل 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واس

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة بإدارة الإشراف التربوي (بنات) أمس، لقاءً تثقيفياً بعنوان " الخطة الإجرائية للانضباط المدرسي "، يستهدف المشرفات التربويات بمكاتب التعليم بحضور مساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية بالمنطقة فوزية الجنيدي، وعدد من المسؤولات، وذلك بمقر قاعة النشاط اللامنهجي.

وأكد مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف الثويني، عبر الربط الإلكتروني أهمية الانضباط المدرسي، حاثاً قائدات المدارس على نشر ثقافة الانضباط والمتابعة المستمرة والاستعداد الجيد في بداية العام الدراسي، مثمناً جهود القيادات المدرسية على العطاء الملموس، متمنياً للجميع عاماً دراسياً حافلاً بالجد والاجتهاد والإنجاز.

من جهتها أوضحت الجنيدي أن اللقاء يهدف إلى رفع مستوى الانضباط المدرسي لتحقيق انتظام العملية التعليمية، وكذلك أهمية دور المشرفة التربوية في دعم المعلمة وتطوير العملية التعليمية ‏من خلال المبادرات وورش العمل التي تهدف إلى رفع مستوى التحصيل الدراسي للطالبات، مشيرةً إلى ضرورة الاطلاع والعمل ‏بالتعاميم الواردة التي توضح آلية عمل المشرفة التربوية في الزيارات الميدانية.

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10:13ت م

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