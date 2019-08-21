محافظ الاستثمار: هذه القطاعات تتميز بتعدد الفرص وتنوعها

2019-08-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار، إبراهيم العمر، أن قطاع الطاقة والمياه من القطاعات سريعة النمو ويتميز بتعدد الفرص وبتنوعها.

ورأى العمر أن تشجيع الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي يأتي على رأس الأولويات بوجود الأنظمة والتشريعات المتعلقة بتوليد وتوزيع الكهرباء والماء؛ لحفظ حقوق المستثمرين والمستهلكين.

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وبحسب موقع “استثمر في السعودية”، حددت المملكة الطاقة المتجددة كعنصر أساسي في خطة التحول وتنويع مصادر الطاقة ضمن رؤية 2030 مع أهمية التركيز على الكفاءة لتحقيق النمو المستدام.

وتصنف المملكة كأكبر سوق لتحلية المياه في العالم، وتهدف لزيادة سوق إعادة استخدام ومعالجة المياه، فضلًا عن ريادتها في إيجاد الحلول والابتكارات وتقنياتها وبحوثها كإحدى الدول الرائدة في المجال.

وتولي المملكة التخصيص والتوطين في قطاع الطاقة والمياه أهمية وذلك من خلال وجود تشريعات وأنظمة في توليد ونقل وتوزيع الكهرباء والماء لحفظ حقوق المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، بالإضافة إلى ذلك، فإن النمو المتوقع للقاعدة السكانية والصناعية والتجارية في المملكة ستساهم بزيادة الطلب على الطاقة والمياه مما يؤدي إلى نمو الاستثمارات في المملكة.