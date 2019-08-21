موجات حر شديدة على المملكة خلال أيام

2019-08-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الراصد الجوي سامي الحربي، اشتداد موجات الحرارة على المملكة وبلاد الشام خلال الأيام المقبلة.

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وأوضح الحربي أن هذه الشدة في الحرارة تأتي بعد موجات اعتدال (براد) التي حدثت خلال أيام موسم حج ١٤٤٠، متابعًا أنه بقي شهر من الآن على انتهاء فصل الصيف ثم تبدأ تدريجيًا الأجواء في البرودة.

في سياق متصل، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، سماء غائمة جزئيًا على مناطق المدينة المنورة وحائل وأجزاء من منطقة القصيم والدوادمي تتخللها سحب رعدية ممطرة، في حين تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، وعسير والباحة تمتد حتى مرتفعات الطائف.