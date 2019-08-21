محمد بن مسعود - الدمام - قالت إن البيانات الإيضاحية مكتوبة باللغة الصينية بالمخالفة للتعليمات حذّرت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة، من لعبة أطفال صينية المنشأ غير مطابقة للمواصفات. وأشارت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن المنتج الصيني من ألعاب الأطفال ILAHUI لم يجتز اختبار المواصفة GSO EN71؛ حيث فشل في اختبار الفحص الظاهري بعد الاختبارات التي أجريت عليه بسبب أن البيانات الإيضاحية مكتوبة باللغة الصينية. 21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440 09:59 AM Advertisements قالت إن البيانات الإيضاحية مكتوبة باللغة الصينية بالمخالفة للتعليمات "المواصفات" تحذّر من لعبة صينية .. "فشلت في اختبار الفحص الظاهري" "المواصفات" تحذّر من لعبة صينية .. "فشلت في اختبار الفحص الظاهري" حذّرت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة، من لعبة أطفال صينية المنشأ غير مطابقة للمواصفات. وأشارت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن المنتج الصيني من ألعاب الأطفال ILAHUI لم يجتز اختبار المواصفة GSO EN71؛ حيث فشل في اختبار الفحص الظاهري بعد الاختبارات التي أجريت عليه بسبب أن البيانات الإيضاحية مكتوبة باللغة الصينية. الكلمات المفتاحية ، "المواصفات" تحذّر من لعبة صينية .. "فشلت في اختبار الفحص الظاهري" ،

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