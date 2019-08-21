الأسهم السعودية | تابع أخر أخبار وتطورات السوق صباح اليوم الأربعاء 21 أغسطس

ظهر صباح اليوم إرتفاع واضح في الأسهم السعودية، وذلك بنحو 23 نقطة، وبنسبة وصلت لنحو 0.28%، لتغلق الأسهم السعودية عند 8589 نقطة، وهذا في الوقت الذي زاد فيه مؤشر إم تي 30 بنحو 5 نقاط كاملة، ليغلق هو الآخر عند مستوى 12477 نقطة، ويحقق مكاسب وصلت لنحو 0.43%، ويأتي ذلك الإرتفاع الذي حدث في الأسهم السعودية بدعم قوي من “المصارف” وفي مقدمتهم سهم سامبا، بحسب ما تشير إليه معظم التقارير الصحفية التي تحدث عن سوق المال والأعمال وعن أخر تطورات الأسهم السعودية صباح اليوم الأربعاء.

يذكر بأن نشاط البائعين في السوق السعودية قد ظهر بشكل واضح وهو الأمر الذي يعيق إكمال الإرتفاعات بصورة ملحوظة، ومن المتوقع بأن يدخل السوق بشكل عام في مرحلة تراجع ثانوية، ولتصل مستوياته إلى نحو 8500 نقطة، خلال الأيام القليلة المقبلة.

أخر تطورات الأسهم السعودية صباح اليوم

نبدأ الحديث بالأداء العام للسوق، وكيف حدثت التطورات في الأسهم السعودية صباح اليوم، حيث أفتتح المؤشر العام عند 8565 نقطة، وبعدها زاد مع الجلسة الأولى إلى نحو 8627 نقطة ليحقق أرباح وصلت لنحو 0.7%، ومع نهاية الجلسة وصلت المؤشرات إلى نحو 8589 نقطة، وذلك بنسبة وصلت لنحو 0.28%، ومع تراجع واضح في السيولة وصل لنحو 15%، وما هو يمثل نحو 531 مليون.

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وبلغت قيمة الصفقة الواحدة نحو 26 ألف ريال سعودي، وهذا في الوقت الذي لاحظ فيه الجميع إنخفاض ملحوظ في الأسهم السعودية المتداولة بنسبة 1%، بنحو 781 ألف سهم، لتصل في نهاية الأمر إلى نحو 118 مليون سهم متداول، وبخصوص الصفقات التي تخص الأسهم السعودية فقد تراجعت 38 في المائة بنحو 67 ألف صفقة.

أداء الأسهم السعودية اليوم

بالحديث عن أداء الأسهم السعودية صباح اليوم، وبعد تقسيمها إلى قطاعات متفرقة، فإن قطاع “التطبيقات والخدمات التكنولوجية” قد شهد إستقرار واضح على مستوى التعاملات، في حين تصدر قطاع الأدوية، سوق الأسهم السعودية بنسبة وصلت لنحو 1.9%، وبعدها قطاع النقل والذي وصل لنحو 0.45%، وفي المركز الثالث، جاء قطاع “إدارة العقارات”، والذي جاء بنسبة أقل بقليل من قطاع النقل في الأسهم السعودية، وبعدها جاء قطاع الإعلام والترفية بنسبة 1.6%.

أشهر الأسهم السعودية صباح الأربعاء

تصدرت الأسهم السعودية بالنسبة لمعدلات التراجع، شركة “زين السعودية”، وهذا بنسبة وصلت لنحو 8.6%، ليغلق عند 12.70 ريال، وجاءت “فتيحي” بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 11.10 ريال، وبعد ذلك جاءت “الدوائية” في المركز الثالث بنسبة 1.96%، ليغلق عند 25 ريال، وفي مقابل ذلك تصدرت الأسهم السعودية المرتفعة، سهم “طباعة وتغليف، وذلك بنسبة وصلت لنحو 4%، وبعده “الحكير” بنسبة 3.2 في المائة ليغلق عند 21.80 ريال.