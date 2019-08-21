إستعلام عن صلاحية الإقامة | هنا رابط مباشر عن طريق بوابة أبشر الإلكترونية absher.sa

تقدم منصة أبشر الإلكترونية، خدمة استعلام عن صلاحية الإقامة وذلك بالنسبة لكل الوافدين والعاملين داخل المملكة العربية السعودية، وهذا من أجل مساعدتهم في معرفة مواعيد تجديد صلاحية الإقامة دون حدوث أي مشاكل تذكر، وهذا عن طريق الدخول إلى موقع بوابة أبشر على شبكة الإنترنت، وبعدها إجراء استعلام عن صلاحية الإقامة بإستخدام بعض البيانات الخاصة بكل وافد على حد.

وكذلك تقدم منصبة أبشر عدة خدمات بجانب خدمة استعلام عن صلاحية الإقامة، ومن بينها خدمات تجديد جواز السفر، وكذلك إصدار جواز سفر جديد، بالإضافة إلى خدمات نقل العمالة، وخدمات تصاريح السفر للمواطنين والوافدين، بالإضافة إلى خدمة الإستعلام عن المخالفات المرورية.

خدمة استعلام عن صلاحية الإقامة على أبشر

يرغب الكثيرين في استخدام خدمة إجراء استعلام عن صلاحية الإقامة، والتي تمكن الوافد من معرفة مدة صلاحية إقامته في المملكة العربية السعودية، وموعد إنتهاء الإقامة، وكذلك الموعد النهائي لتجديد الإقامة، ويحدث ذلك عن طريق بعض الخطوات عبر بوابة أبشر على شبكة الإنترنت.

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يذكر بأن بوابة أبشر الإلكترونية، تقدم العديد من الخدمات للمواطنين والوافدين في المملكة العربية السعودية، وذلك بشكل مجاني وإلكتروني، وذلك للتسهيل على المواطنين في مختلف أنحاء السعودية على مدار الفترة المقبلة، وتوفير الوفت والمجهود الذي كان يبذل في الماضي من أجل الوصول هذه الخدمات.

خطوات إجراء استعلام عن صلاحية الإقامة

في بداية الأمر، يجب الدخول إلى موقع بوابة أبشر على شبكة الإنترنت “https://www.absher.sa/portal/landing.html” وبعدها إختيار خدمات الأفراد، ثم خدمة إجراء استعلام عن صلاحية الإقامة، وعندها سيكون مطلوب من الوافد والمستعلم إدخال بعض البيانات الهامة مثل إختيار خدمات الجوازات وبعد ذلك كتابة رقم الإقامة، وكذلك كتابة خدمة الرقم المرئي والذي يكون مدون عبر صفحة الموقع نفسها.

أبشر يقدم خدمات الإستعلام عن صلاحية الإقامة

لاقت خدمات موقع أبشر رواج كبير على مدار الشهور الماضية، ومن بينها خدمات إستعلام عن صلاحية الإقامة وكذلك خدمات إستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية، وغيرها من الخدمات الهامة التي وفرت الكثير من الوقت على المواطنين والوافدين وجعلت الأمور تبدو أسهل بكثير من السنوات السابقة.