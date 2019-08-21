وزارة الخدمة المدنية | ترشيحات الوظائف التعليمية عبر نظام جدارة eservices.mcs.gov.sa

يرغب الكثيرون في معرفة قوائم المرشحات للتوظيف الحكومي عن طريق وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية، وذلك عن طريق الدخول لرابط جدارة للتوظيف، والذي يكشف ويحدد الموعد النهائي للإعلان عن نتائج القبول في الوظائف التعليمية، والتي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الخدمة المدنية في الفترة الأخيرة، ولكن حتى الآن لم يتم بعد الكشف عن قوائم المرشحات للحصول على هذه الوظائف.

أشارت التقارير الإعلامية، بأن موقع “جدارة” هو المختص بالتسجيل في الوظائف التعليمية، وكذلك بالإستعلام عن أسماء المرشحات للتوظيف الحكومي، وهو موقع يتبع وزارة الخدمة المدنية والمسؤولة عن عملية التوظيف في الهيئات الحكومية داخل المملكة العربية السعودية.

رابط موقع وزارة الخدمة المدنية

يوفر موقع جدارة للتوظيف الحكومي العديد من الوظائف للشباب الخريجين من الكليات والمعاهد والثانوية العامة في الحكومة السعودية التي تشرف عليها وزارة الخدمة المدنية، ويمكن الدخول إلى موقع الوزارة وموقع جدارة عن طريق الضغط على الرابط التالي “من هنا“، وذلك من أجل الإطلاع على أخر الوظائف المتاحة في الوقت الحالي.

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يذكر بأن المتحدث الرسمي بإسم وزارة التعليم في السعودية، قد أكد بأن الوزارة قد دعت نحو 10 الاف متقدم للوظائف الحكومية، وممن قاموا بالتسجيل في موقع جدارة ووزارة الخدمة المدنية حسب اللائحة بتاريخ 17 -9-1440هجريًا، حتى يتم إجراء مطابقة البيانات في فروع وزارة الخدمة المدنية.

تفاصيل التقديم في وظائف الخدمة المدنية

من المتوقع بأن يتم الإعلان عن قوائم المعلمات المرشحات للوظائف التعليمية لسنة 1440 هجريًا خلال الفترة المقبلة، وبعد ذلك سيكون هناك أسبوع كامل من أجل إجراء المفاضلة على قوائم المتقدمين للحصول على الوظائف الحكومية عبر موقع جدارة وكذلك موقع وظائف الخدمة المدنية خلال الفترة المقبلة.

شروط القبول في وظائف الخدمة المدنية

هناك بعض الشروط والأوراق التي ستكوم مطلوبة عند التقديم في وظائف الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية، على رأسها أصل الهوية الوطنية، وكذلك وثيقة التخرج الأصلية، ويكون موضح فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج بالإضافة الى كشف الدرجات، وهذا بالإضافة إلى بعض الأوراق الأخرى مثل وثيقة التدريب الميداني في حالة وجوده.