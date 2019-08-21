السعودية اليوم / تعليم شرورة ينظم ملتقى تدريب المشرفين والمشرفات



نجران 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واس

نظمت إدارة التعليم بمحافظة شرورة، أمس برنامج ملتقى تدريب المشرفين والمشرفات التربويين، وذلك في صالة الأهالي بالمحافظة، بحضور مدير تعليم محافظة شرورة، فهد بن صالح عقالا.

وتضمن الملتقى عدداً من المحاضرات، وورش العمل، والجلسات العلمية منها، الإشراف التربوي المفهوم والمهارات، والتخطيط التربوي والجودة، والأساليب الإشرافية، والأمن والسلامة، والإشراف التربوي وفق رؤية المملكة 2030، إلى جانب دراسات حالات إشرافية، وأخلاقيات المشرف التربوي.

ويهدف الملتقى الذي يستمر يومين إلى عرض أبرز التوجهات التربوية والتعليمية الحديثة المطبقة في الميدان، ونشر ثقافة الإشراف التربوي الداعم للمدرسة، إلى جانب التعريف بأبرز المشروعات الإستراتيجية لوزارة التعليم وآليات تطبيقها، وتعزيز الدور التكاملي بين الجهات المساندة للمدارس لتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

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