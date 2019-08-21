

الرياض 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واس

اعتمدت الهيئة

ويأتي هذا الاعتماد ليجسّد جهود المجمع في تعزيز برامج الطب النفسي ودعم البرامج العلمية التي تهدف إلى رفع كفاءة الأطباء والاستفادة من مخرجات هذه البرامج لتطوير الكوادر الطبية.

يذكر أن مجمع الأمل للصحة النفسية بتبوك تبلغ سعته السريرية 200 سرير، ويوجد به عدد من التخصصات تشمل عيادات: الأمراض النفسية، حالات الإدمان، تخطيط الدماغ، الباطنية، والأسنان، إضافة إلى عيادات متخصصة لاضطرابات النمو والسلوك لدى الأطفال، ووحدة العلاج بالصدمات الكهربائية.

ويبلغ عدد المراجعين بمجمع الأمل للصحة النفسية بتبوك نحو 40 ألف مراجع سنوياً.

// انتهى //

09:33ت م

0013



الرياض 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واساعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مجمع الأمل للصحة النفسية بتبوك، مركزاً تدريبياً لبرنامج الطب النفسي، وذلك لمدة عامين، يحصل المتدرب بعدها على شهادة الاختصاص السعودي في الطب النفسي، مما يسهم بشكل كبير في زيادة عدد الأطباء المتخصصين بالمنطقة ورفع جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.ويأتي هذا الاعتماد ليجسّد جهود المجمع في تعزيز برامج الطب النفسي ودعم البرامج العلمية التي تهدف إلى رفع كفاءة الأطباء والاستفادة من مخرجات هذه البرامج لتطوير الكوادر الطبية.يذكر أن مجمع الأمل للصحة النفسية بتبوك تبلغ سعته السريرية 200 سرير، ويوجد به عدد من التخصصات تشمل عيادات: الأمراض النفسية، حالات الإدمان، تخطيط الدماغ، الباطنية، والأسنان، إضافة إلى عيادات متخصصة لاضطرابات النمو والسلوك لدى الأطفال، ووحدة العلاج بالصدمات الكهربائية.ويبلغ عدد المراجعين بمجمع الأمل للصحة النفسية بتبوك نحو 40 ألف مراجع سنوياً.// انتهى //09:33ت م0013

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اعتماد مجمع الأمل بتبوك مركزاً تدريبياً لبرنامج الطب النفسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.